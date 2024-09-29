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Россиянам назвали новый ключевой навык при устройстве на работу

1:40
Экономика

Количество вакансий, требующих навыков работы с искусственным интеллектом (ИИ), в 2025 году вырастет на 25% по сравнению с 2024 годом, заявил HR-директор "МТС Линк" Илья Потапенко.

Россиянам назвали новый ключевой навык при устройстве на работу
Фото: Freepik by freepik, PDM

По его мнению, навыки работы с ИИ станут конкурентным преимуществом не только в сфере IT, но и в других отраслях. Однако внедрение ИИ в профессиях, связанных с работой с людьми, будет происходить медленнее, и доля таких вакансий составит лишь около 1% от общего количества упоминаний ИИ в 2025 году, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию сервиса hh. ru и компании "МТС Линк", спрос на программистов и разработчиков с опытом работы с нейросетями растет: в 2024 году уже опубликовано 314 вакансий, тогда как в предыдущие годы этот показатель варьировался от 454 в 2021 году до 560 в 2023. Быстрее всего увеличивается число вакансий для тестировщиков, связанных с ИИ: с 49 в 2021 году до 112 за первые восемь месяцев 2024 года.

В целом, в 2023–2024 годах количество вакансий с упоминанием ИИ удвоилось по сравнению с предыдущим двухлетним периодом, достигнув более 3,7 тыс. предложений на hh. ru.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный), Вака́нция — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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