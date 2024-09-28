Магический спор: Sky Group и Warner Bros. не поделили сериал о Гарри Поттере

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская медиакомпания Sky Group подала судебный иск против Warner Bros. за нарушение договоренностей о совместной съемке сериала о Гарри Поттере, который планируется к выходу в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by ?LiAnG?, CC BY 2.0

Sky обвиняет Warner Bros. в отказе от производства этого сериала в рамках сделки, заключенной в 2021 году. В соответствии с договором, американский киноконцерн должен был предлагать четыре сериала ежегодно для совместного финансирования и производства. Однако Warner Bros., по утверждению Sky, решила сохранить сериал о Гарри Поттере для своего стримингового сервиса Max, запуск которого планируется в Великобритании в 2026 году. В иске подчеркивается, что Sky Group понесет многомиллионные убытки из-за невыполнения обязательств Warner Bros.

Представители американской компании отрицают претензии Sky и называют их попыткой повлиять на присутствие Warner Bros. на британском рынке.

Уточнения

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.



Warner Bros Entertainment, Inc. (ранее Warner Bros. Pictures), (обычно называется Warner Bros., по-русски Братья Уо́рнеры) — один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США.



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