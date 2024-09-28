Эксперты дали советы новичкам по выбору акций

Перед покупкой акций нужно выбрать стратегию инвестирования, сообщают "Известия".
Выбор акций для портфеля:
В периоды жесткой монетарной политики ЦБ РФ предпочтительны безрисковые финансовые инструменты.
Осенью 2024 года привлекательны рублевые депозиты и долгосрочные государственные и корпоративные облигации.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
А́кция — эмиссионная ценная бумага.
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Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.