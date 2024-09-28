Эксперты дали советы новичкам по выбору акций

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед покупкой акций нужно выбрать стратегию инвестирования, сообщают "Известия".

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Выбор акций для портфеля:

Необходимо определить стратегию инвестирования: долгосрочную или краткосрочную.

Выбор отрасли: важно учитывать экономические периоды и риски.

Оценка отчетности компании: анализ выручки, EBITDA, чистой прибыли и чистого долга.

Анализ мультипликаторов: P/S, EV/EBITDA, P/E, ROE, чистый долг/EBITDA.

Оценка ликвидности акций: объем торгов и спред.

Изучение дивидендной политики: важно для долгосрочных инвестиций.

В периоды жесткой монетарной политики ЦБ РФ предпочтительны безрисковые финансовые инструменты.

Осенью 2024 года привлекательны рублевые депозиты и долгосрочные государственные и корпоративные облигации.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



А́кция — эмиссионная ценная бумага.



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