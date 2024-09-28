Гонконг в августе увеличил импорт золота из России в два раза, до 650 миллионов долларов, следует из расчетов на основе данных местной статистической службы.
За месяц Гонконг ввез 8,4 тонны российского золота, что стало рекордным объемом за последние три месяца. Больше было лишь в мае, когда закупки достигли 10,1 тонны на сумму 750 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Россия по итогам августа заняла четвертое место среди поставщиков золота в Гонконг с долей в 12%. Лидером остаются ОАЭ, поставившие золота на 1,6 миллиарда долларов. На втором месте — Япония с поставками на миллиард долларов, а на третьем — материковый Китай с объемом 771 миллион долларов.
Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.