Гонконг закупил в августе 8,4 тонны золота у России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гонконг в августе увеличил импорт золота из России в два раза, до 650 миллионов долларов, следует из расчетов на основе данных местной статистической службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

За месяц Гонконг ввез 8,4 тонны российского золота, что стало рекордным объемом за последние три месяца. Больше было лишь в мае, когда закупки достигли 10,1 тонны на сумму 750 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Россия по итогам августа заняла четвертое место среди поставщиков золота в Гонконг с долей в 12%. Лидером остаются ОАЭ, поставившие золота на 1,6 миллиарда долларов. На втором месте — Япония с поставками на миллиард долларов, а на третьем — материковый Китай с объемом 771 миллион долларов.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.



Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



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