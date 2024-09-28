Россиянам назвали факторы, угрожающие развитию малого бизнеса

Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в области стратегического маркетинга Владислав Новиков рассказал о факторах, влияющих на развитие малого бизнеса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что повышенное внимание надзорных органов и уровень налогового бремени находятся вне контроля предпринимателя, однако конкуренция — фактор, с которым можно работать. Главным инструментом борьбы с конкурентами эксперт назвал оптимизацию бизнес-процессов.

Первым делом предпринимателям следует сосредоточиться на повышении эффективности своих процессов. Новые технологии позволяют оптимизировать рабочий процесс, снизить затраты на труд и сократить сроки выполнения задач. Инструменты для оптимизации подбираются в зависимости от сферы и масштаба деятельности бизнеса, сообщает "Российская газета".

Новиков также подчеркнул важность использования аналитики для лучшего понимания рынка и адаптации к его изменениям. Это поможет точнее планировать производство и маркетинг. Инвестирование в обучение сотрудников, по словам эксперта, повышает их компетенции и мотивацию, что положительно сказывается на качестве услуг и продукции.

Кроме того, развитие клиентоориентированного подхода за счет кропотливого анализа целевой аудитории помогает выделяться среди конкурентов. Постоянное внедрение новых идей и технологий обеспечивает адаптацию к изменяющемуся рынку, создавая уникальные преимущества.

Уточнения

Ма́лое предпринима́тельство (малый би́знес) — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм, малых предприятий.



Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.