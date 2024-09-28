Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации лидера "Хезболлах"
Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
45% россиян не берут больничный при простуде
Ирина Розанова приютила несчастного котика по кличке Митька
ФК "Войнца Лимпезиш" выпустил на матч легионера под видом глухонемого
Алёна Водонаева в жёсткой форме высказалась о помолвке Ани Лорак с тренером по йоге: я против
73-летний режиссёр Алексей Учитель высказался о будущем дочерей от 40-летней Юлии Пересильд
Садовод Аминова: лучший способ посева моркови
Уход за мягкой мебелью: способы очистки для любых видов обивки

Россиянам назвали факторы, угрожающие развитию малого бизнеса

Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу
1:31
Экономика

Эксперт в области стратегического маркетинга Владислав Новиков рассказал о факторах, влияющих на развитие малого бизнеса.

Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что повышенное внимание надзорных органов и уровень налогового бремени находятся вне контроля предпринимателя, однако конкуренция — фактор, с которым можно работать. Главным инструментом борьбы с конкурентами эксперт назвал оптимизацию бизнес-процессов.

Первым делом предпринимателям следует сосредоточиться на повышении эффективности своих процессов. Новые технологии позволяют оптимизировать рабочий процесс, снизить затраты на труд и сократить сроки выполнения задач. Инструменты для оптимизации подбираются в зависимости от сферы и масштаба деятельности бизнеса, сообщает "Российская газета".

Новиков также подчеркнул важность использования аналитики для лучшего понимания рынка и адаптации к его изменениям. Это поможет точнее планировать производство и маркетинг. Инвестирование в обучение сотрудников, по словам эксперта, повышает их компетенции и мотивацию, что положительно сказывается на качестве услуг и продукции.

Кроме того, развитие клиентоориентированного подхода за счет кропотливого анализа целевой аудитории помогает выделяться среди конкурентов. Постоянное внедрение новых идей и технологий обеспечивает адаптацию к изменяющемуся рынку, создавая уникальные преимущества.

Уточнения

Ма́лое предпринима́тельство (малый би́знес) — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм, малых предприятий.

Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Садовод Аминова: лучший способ посева моркови
Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу
Уход за мягкой мебелью: способы очистки для любых видов обивки
Продажи автомобилей в августе 2024 достигли рекорда за 3,5 года
Певица Катя Лель объяснила, почему миру не нужны рептилоиды
Болгария и Румыния могут полноценно войти в Шенгенскую зону до конца года
Секреты быстрого закипания молока
Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.