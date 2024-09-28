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Молодые предприниматели России получат поддержку от Газпром нефти

"Газпром нефть" и СПХФУ запускают поддержку стартапов
1:26
Экономика

"Газпром нефть" объявила о начале сотрудничества с Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом (СПХФУ Минздрава России) для поддержки молодых предпринимателей и стартапов, сообщили в пресс-службе компании.

"Газпром нефть" и СПХФУ запускают поддержку стартапов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В рамках партнерства будут развиваться проекты акселератора "ХимФарм Долина" в области биотехнологий, медицинской химии, полимеров и новых материалов. Данная платформа объединяет идеи студентов и молодых ученых, обеспечивая их экспертной поддержкой и ресурсами для выхода на рынок.

Компания намерена помогать стартапам в работе над передовыми химическими методами синтеза продукции из нефти и газа. Это может включать разработки для пищевой промышленности, медицины и бытовых товаров. Совместно с технологическими партнерами "Газпром нефть" уже реализует экспериментальные проекты, например, синтезирует из нефти компоненты для лекарств или из газа — биокорм для животных. Такие разработки, как отметили в компании, обеспечивают уникальные свойства продукции — от элементов лекарственных препаратов до красок и стройматериалов.

В новом акселерационном наборе уже зарегистрировано 60 проектов, а 10 финалистов с лучшими технологическими решениями станут известны в декабре 2024 года.

Уточнения

Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Старта́п (от англ. startup company от start up букв. «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка .

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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