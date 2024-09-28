Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по питанию при хронических заболеваниях кишечника
Здоровье волос: почему важно мыть голову регулярно
Как календула привлекает полезных насекомых и улучшает почву
Звезда "Счастливы вместе" Сагалова заявила, что любовь живёт дольше трёх лет
Россия и Белоруссия создадут совместные туры для привлечения иностранных путешественников
Верховный суд Бразилии наложил штраф на Маска за восстановление X
Сорняки больше не будут появляться: проверенные способы избавления от них
Три цвета, которые наполнят спальню ощущением умиротворения и лёгкости
Как приготовить картофель в два раза быстрее: методы и полезные советы

США нанесли удар по автопрому Китая: пошлины выросли до 102,5%

США вводят пошлину 102,5% на электрокары из Китая
1:10
Экономика

США вводят увеличенные пошлины на китайские товары, необходимые для перехода к чистой энергетике.

США вводят пошлину 102,5% на электрокары из Китая
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По информации агентства Bloomberg, с 2024 по 2026 гг. будет действовать переходный период, за который пошлины будут повышены на ряд товаров. Наиболее значимые изменения коснутся китайских электрокаров — их пошлина составит 102,5%. Пошлины на аккумуляторы вырастут до 25%, на солнечные панели — до 50%, на минералы и природный графит — до 25%.

Такие меры направлены на снижение зависимости США от китайского оборудования. Инициатива пошлин была предложена ещё в мае 2024 года и утверждена президентом Джо Байденом. Однако идея изначально принадлежала экс-президенту Дональду Трампу, который обосновал ее защитой рабочих мест в США.

Многие эксперты скептически относятся к подобной тарифной политике, считая её неэффективной и способной усложнить процесс перехода к чистой энергетике из-за удорожания поставок.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Советы по питанию при хронических заболеваниях кишечника
Здоровье волос: почему важно мыть голову регулярно
США вводят пошлину 102,5% на электрокары из Китая
Как календула привлекает полезных насекомых и улучшает почву
Звезда "Счастливы вместе" Сагалова заявила, что любовь живёт дольше трёх лет
Россия и Белоруссия создадут совместные туры для привлечения иностранных путешественников
Верховный суд Бразилии наложил штраф на Маска за восстановление X
Сорняки больше не будут появляться: проверенные способы избавления от них
Три цвета, которые наполнят спальню ощущением умиротворения и лёгкости
Как приготовить картофель в два раза быстрее: методы и полезные советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.