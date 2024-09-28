США нанесли удар по автопрому Китая: пошлины выросли до 102,5%

США вводят пошлину 102,5% на электрокары из Китая

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

США вводят увеличенные пошлины на китайские товары, необходимые для перехода к чистой энергетике.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По информации агентства Bloomberg, с 2024 по 2026 гг. будет действовать переходный период, за который пошлины будут повышены на ряд товаров. Наиболее значимые изменения коснутся китайских электрокаров — их пошлина составит 102,5%. Пошлины на аккумуляторы вырастут до 25%, на солнечные панели — до 50%, на минералы и природный графит — до 25%.

Такие меры направлены на снижение зависимости США от китайского оборудования. Инициатива пошлин была предложена ещё в мае 2024 года и утверждена президентом Джо Байденом. Однако идея изначально принадлежала экс-президенту Дональду Трампу, который обосновал ее защитой рабочих мест в США.

Многие эксперты скептически относятся к подобной тарифной политике, считая её неэффективной и способной усложнить процесс перехода к чистой энергетике из-за удорожания поставок.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).



По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.