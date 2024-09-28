Бразильский суд обязал Илона Маска заплатить $1,9 млн штрафа

Верховный суд Бразилии наложил штраф на Маска за восстановление X

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Верховный суд Бразилии потребовал от Илона Маска выплатить дополнительный штраф в размере 10,3 млн реалов (около $1,9 млн) за восстановление работы соцсети X (ранее Twitter*) в стране, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Судья Александре де Мораэс постановил, что X нарушила судебное предписание в течение двух дней, за что компания обязана выплатить крупный штраф для продолжения деятельности на территории страны. Также юридический представитель X в Бразилии Рашель де Оливейра Вилла Нова Консейсан обязана выплатить 300 000 реалов.

Мораэс отметил, что возобновление работы X возможно только при полном соблюдении бразильского законодательства и судебных предписаний.

Ранее в сентябре из банковских счетов X и Starlink было изъято 18,35 млн реалов для оплаты ранее наложенных штрафов. Суды пытались заставить компанию урегулировать вопросы штрафов, блокируя счета Starlink. X уведомила суд, что блокировала аккаунты, подозреваемые в распространении дезинформации и ненависти.

В апреле Маск заявил о несогласии с действиями Мораэса и назвал его решения цензурой. Однако позже Маск согласился исполнить судебные предписания.

*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ по решению Генпрокуратуры от 24.02.2022

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.



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