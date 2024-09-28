Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как календула привлекает полезных насекомых и улучшает почву
Звезда "Счастливы вместе" Сагалова заявила, что любовь живёт дольше трёх лет
Россия и Белоруссия создадут совместные туры для привлечения иностранных путешественников
Сорняки больше не будут появляться: проверенные способы избавления от них
Три цвета, которые наполнят спальню ощущением умиротворения и лёгкости
Как приготовить картофель в два раза быстрее: методы и полезные советы
Как скрыть второй подбородок: советы от визажистов
Виктория Боня ответила подписчикам, которые усомнились в её восхождении на гору
Садовая краска: безопасная и эффективная защита деревьев

Бразильский суд обязал Илона Маска заплатить $1,9 млн штрафа

Верховный суд Бразилии наложил штраф на Маска за восстановление X
1:37
Экономика

Верховный суд Бразилии потребовал от Илона Маска выплатить дополнительный штраф в размере 10,3 млн реалов (около $1,9 млн) за восстановление работы соцсети X (ранее Twitter*) в стране, сообщает Bloomberg.

Верховный суд Бразилии наложил штраф на Маска за восстановление X
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Судья Александре де Мораэс постановил, что X нарушила судебное предписание в течение двух дней, за что компания обязана выплатить крупный штраф для продолжения деятельности на территории страны. Также юридический представитель X в Бразилии Рашель де Оливейра Вилла Нова Консейсан обязана выплатить 300 000 реалов.

Мораэс отметил, что возобновление работы X возможно только при полном соблюдении бразильского законодательства и судебных предписаний.

Ранее в сентябре из банковских счетов X и Starlink было изъято 18,35 млн реалов для оплаты ранее наложенных штрафов. Суды пытались заставить компанию урегулировать вопросы штрафов, блокируя счета Starlink. X уведомила суд, что блокировала аккаунты, подозреваемые в распространении дезинформации и ненависти.

В апреле Маск заявил о несогласии с действиями Мораэса и назвал его решения цензурой. Однако позже Маск согласился исполнить судебные предписания.

*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ по решению Генпрокуратуры от 24.02.2022

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Три цвета, которые наполнят спальню ощущением умиротворения и лёгкости
Как приготовить картофель в два раза быстрее: методы и полезные советы
Как скрыть второй подбородок: советы от визажистов
Виктория Боня ответила подписчикам, которые усомнились в её восхождении на гору
Садовая краска: безопасная и эффективная защита деревьев
Почему беременным нельзя принимать L-карнитин? Объяснила тренер
Личность останков, найденных в Нотр-Дам
Как выявить рак на ранних стадиях
Автобус как оптимальный вариант для туриста: 4 убедительных довода
Новак: снижение цен на нефть вызвано новостями о переговорах на Ближнем Востоке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.