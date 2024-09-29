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5 способов сократить коммунальные расходы и сберечь деньги

1:03
Экономика

Коммунальные счета могут составлять значительную часть семейного бюджета, но их можно уменьшить. Один из первых шагов — установка счетчиков на воду, газ и электроэнергию.

5 способов сократить коммунальные расходы и сберечь деньги
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info

Это позволит платить только за фактическое потребление ресурсов, а не по общим нормативам. Также можно перейти на энергосберегающие лампы и бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Например, светодиодные лампы потребляют значительно меньше электричества, чем обычные.

Регулярное техническое обслуживание отопительной системы и герметизация окон помогут сократить расходы на отопление зимой. Установка терморегуляторов позволит более точно контролировать температуру в помещении, не переплачивая за тепло.

Не забывайте выключать свет, электроприборы и воду, когда они не нужны. Важно также рационально подходить к использованию горячей воды — установка водосберегающих насадок на краны и душ снизит расходы.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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