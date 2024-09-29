Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Старшенбаум проходила обучение у тренера, занимавшегося с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом
Алёна Водонаева рассказала, какие женщины вызывают раздражение
В полётах на самолётах нет романтики — эксперт
Экс-ведущий Первого канала раскрыл утренние ритуалы, которые дают заряд бодрости на весь день
ВКС России начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине
PNAS Nexus: анализ дыхания помогает быстро выявлять респираторные инфекции
Ученые Уппсальского Университета используют тетрис для борьбы с ПТСР
Актёр Сергей Гармаш оправдался за съёмки в рекламе: в театре на квартиру не заработать
Ксения Бородина эмоционально обратилась к новому возлюбленному: тебе плевать

Как сократить расходы на бензин: простые советы для водителей

1:04
Экономика

Расходы на топливо могут стать значительной статьей затрат, особенно при ежедневных поездках. Чтобы сэкономить на бензине, начните с регулярного технического обслуживания автомобиля. Неисправности, такие как плохое состояние фильтров или свечей зажигания, увеличивают расход топлива.

Как сократить расходы на бензин: простые советы для водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Второй важный шаг — это изменение стиля вождения: плавные разгоны, торможения и поддержание постоянной скорости помогут снизить потребление бензина. Еще один полезный совет — не перевозить лишний груз, так как лишний вес увеличивает расход.

Также обратите внимание на правильное давление в шинах: недокачанные колеса создают дополнительное сопротивление. Планируйте поездки заранее, выбирайте короткие маршруты и избегайте пробок. Если есть возможность, рассмотрите варианты совместных поездок с коллегами или друзьями.

Для тех, кто много ездит, стоит задуматься о покупке более экономичного автомобиля или гибридной модели.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Последние материалы
Экс-ведущий Первого канала раскрыл утренние ритуалы, которые дают заряд бодрости на весь день
ВКС России начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине
PNAS Nexus: анализ дыхания помогает быстро выявлять респираторные инфекции
Ученые Уппсальского Университета используют тетрис для борьбы с ПТСР
Актёр Сергей Гармаш оправдался за съёмки в рекламе: в театре на квартиру не заработать
Ксения Бородина эмоционально обратилась к новому возлюбленному: тебе плевать
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Восстановление ногтей после неудачного маникюра: советы экспертов
Таиланд планирует открыть чартерные рейсы на Самуи и Краби для россиян в 2025 году
5 способов сократить коммунальные расходы и сберечь деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.