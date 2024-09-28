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Как накопить на квартиру за 5 лет: пошаговый план

1:04
Экономика

Накопить на квартиру за 5 лет — это вполне реальная задача, если следовать продуманному финансовому плану.

Как накопить на квартиру за 5 лет: пошаговый план
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Для начала рассчитайте сумму, которую нужно накопить, и разделите ее на 60 месяцев. Это поможет вам понять, сколько нужно откладывать ежемесячно. Например, если квартира стоит 3 миллиона рублей, вам придется откладывать по 50 тысяч рублей в месяц.

Откройте специальный накопительный счет в банке или воспользуйтесь инвестиционными инструментами, которые принесут дополнительные проценты на ваши сбережения. Это могут быть депозиты, облигации или инвестиции в паевые фонды. Чем больше времени ваши деньги будут работать на вас, тем быстрее вы достигнете цели.

Также важно контролировать свои расходы. Оцените, на что уходит большая часть ваших средств, и сократите траты на ненужные вещи. Отказ от излишеств, таких как частые походы в кафе или покупка дорогих гаджетов, может существенно увеличить ваш бюджет для накоплений.

Уточнения

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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