Как выгодно заработать на драгоценных металлах

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, всегда считались стабильным инвестиционным активом. Один из самых простых способов заработать на них — покупка физических металлов в виде слитков или монет.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Эти активы можно хранить как долгосрочную инвестицию, особенно в периоды экономической нестабильности. По мере роста цен на драгоценные металлы вы сможете продать их с прибылью.

Второй способ — инвестирование в акции горнодобывающих компаний, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Такие акции могут принести хорошую прибыль, особенно если цены на металлы растут.

Третий вариант — это торговля фьючерсами и опционами на металлы. Этот метод требует глубокого знания рынка, но может приносить значительную прибыль за счет спекуляции на колебаниях цен. Однако он также сопряжен с высокими рисками.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Серебро́ — это ковкий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.



Пла́тина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.



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