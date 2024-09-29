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Как выгодно заработать на драгоценных металлах

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Экономика

Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, всегда считались стабильным инвестиционным активом. Один из самых простых способов заработать на них — покупка физических металлов в виде слитков или монет.

Как выгодно заработать на драгоценных металлах
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Эти активы можно хранить как долгосрочную инвестицию, особенно в периоды экономической нестабильности. По мере роста цен на драгоценные металлы вы сможете продать их с прибылью.

Второй способ — инвестирование в акции горнодобывающих компаний, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Такие акции могут принести хорошую прибыль, особенно если цены на металлы растут.

Третий вариант — это торговля фьючерсами и опционами на металлы. Этот метод требует глубокого знания рынка, но может приносить значительную прибыль за счет спекуляции на колебаниях цен. Однако он также сопряжен с высокими рисками.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum)  — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Серебро́ — это ковкий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.

Пла́тина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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