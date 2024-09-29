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Три проверенных способа получать пассивный доход

1:05
Экономика

Пассивный доход позволяет получать деньги, не занимаясь постоянной активной работой. Одним из популярных способов является инвестирование в акции и облигации.

Три проверенных способа получать пассивный доход
Фото: Pixabay by Sächsisch, PDM

Акции могут приносить дивиденды, а облигации — проценты, что обеспечивает стабильный доход на долгосрочной основе. Важно выбрать надежные компании или инвестиционные фонды, которые предлагают регулярные выплаты.

Вторым эффективным способом является сдача в аренду недвижимости. Если у вас есть свободное жилье или возможность купить недвижимость, это может стать регулярным источником дохода. Даже небольшая квартира может приносить ежемесячную прибыль, покрывая ваши расходы и помогая накапливать капитал.

Третий способ — это создание и продажа цифровых продуктов. Это может быть онлайн-курс, электронная книга или любой другой продукт, который можно продавать многократно без дополнительных вложений. Приложив усилия один раз, вы сможете получать доход каждый раз, когда продукт покупают.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды. Ряд авторов к пассивному доходу относит арендные платежи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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