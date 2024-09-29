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Как правильно научиться экономить деньги — рассказываем

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Экономика

Экономия — это ключ к финансовой стабильности. Для начала важно начать вести учет всех доходов и расходов. Существуют приложения и таблицы, которые помогут отслеживать, куда уходят деньги. Это позволит увидеть, какие траты можно сократить.

Как правильно научиться экономить деньги — рассказываем
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Вторым шагом станет составление бюджета. Установите себе правило — откладывать 10-20% от каждого дохода. При этом стоит помнить о важности долгосрочных целей, например, о покупке жилья или машины.

Для достижения этих целей лучше всего создавать специальные накопительные счета, которые помогут избежать лишних трат.

Кроме того, важно научиться отличать нужные покупки от спонтанных. Часто импульсивные траты могут съедать значительную часть бюджета. Попробуйте откладывать решение о покупке на 24 часа — это поможет избежать ненужных расходов.

Уточнения

Эконо́мия  — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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