Названы категории граждан, которые получат двойную выплату к пенсии

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Об этом заявила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.

По её словам, после достижения 80 лет пенсионеры начнут получать удвоенную выплату с месяца, следующего за юбилейным. В настоящее время фиксированная выплата составляет около 8134 рублей, а после удвоения пенсионеры смогут рассчитывать на 16269 рублей.

Уточнения

Светлана Викторовна Бессараб — российский общественный, профсоюзный и политический деятель, депутат Государственной думы 7-го и 8-го созывов.



Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам.



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