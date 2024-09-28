Названы категории граждан, которые получат двойную выплату к пенсии

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости автоматически, без необходимости подачи заявлений.
Об этом заявила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.
По её словам, после достижения 80 лет пенсионеры начнут получать удвоенную выплату с месяца, следующего за юбилейным. В настоящее время фиксированная выплата составляет около 8134 рублей, а после удвоения пенсионеры смогут рассчитывать на 16269 рублей.
Светлана Викторовна Бессараб — российский общественный, профсоюзный и политический деятель, депутат Государственной думы 7-го и 8-го созывов.
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам.
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