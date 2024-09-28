Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ назвала 5 ситуаций, когда нажимать на тормоз крайне опасно
В еде одной из крупных авиакомпаний был обнаружен таракан
Как сохранить идеальный вес после 40: советы диетологов
Зеленский готовит массированный удар по российской территории
Где, кроме Таиланда и Турции, можно отдохнуть без визы этой осенью
Врач-инфекционист: перед сдачей анализов в утренние часы врачи советуют отказаться от кофе
В полиции рассказали, на чём ловят водителей сотрудники ГАИ
Ранняя плотная атмосфера Марса могла быть заперта в его глинистой поверхности
Зимний отдых в тропиках: безвизовый режим и новые чартеры делают Шри-Ланку доступнее для россиян

Названы категории граждан, которые получат двойную выплату к пенсии

0:42
Экономика

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Названы категории граждан, которые получат двойную выплату к пенсии
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Об этом заявила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.

По её словам, после достижения 80 лет пенсионеры начнут получать удвоенную выплату с месяца, следующего за юбилейным. В настоящее время фиксированная выплата составляет около 8134 рублей, а после удвоения пенсионеры смогут рассчитывать на 16269 рублей.

Уточнения

Светлана Викторовна Бессараб — российский общественный, профсоюзный и политический деятель, депутат Государственной думы 7-го и 8-го созывов.

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе сняли на видео акулу рядом с отелем
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Последние материалы
Ранняя плотная атмосфера Марса могла быть заперта в его глинистой поверхности
Зимний отдых в тропиках: безвизовый режим и новые чартеры делают Шри-Ланку доступнее для россиян
Почему появляются пигментные пятна и как их предотвратить
Лолита Милявская шокировала поклонников съёмками в гробу: со смертью не шутят
Урожай какао увеличился, но шоколадный кризис не остановить
Готовим вкуснейшую пасту с креветками в сливочно-чесночном соусе на ужин
Поддержание популяции волков нужно для экологического равновесия
Родион Газманов показал архивное фото из детства с лосем
Почему пшено помогает в борьбе с муравьями на даче
Российским борцам станет проще благодаря решению UWW
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.