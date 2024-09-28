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Урожай какао увеличился, но шоколадный кризис не остановить

0:52
Экономика

В новом сезоне ожидается, что урожай какао будет более щедрым по сравнению с предыдущим годом, однако этого все равно не хватит, чтобы полностью решить проблемы шоколадного кризиса, как сообщают аналитики Bloomberg.

Урожай какао увеличился, но шоколадный кризис не остановить
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

По информации, полученной от 15 опрошенных трейдеров и аналитиков, мировое производство какао может превысить спрос  приблизительно на 90 тысяч тонн, в том числе благодаря увеличению урожайности в Кот-д'Ивуаре, который является крупнейшим производителем этого продукта.

Оптимистичные прогнозы указывают на то, что наиболее сложные времена, связанные с шоколадным кризисом, вероятно, уже позади. Тем не менее, запасы какао достигли исторически низкого уровня, и восстановить их с учетом небольшого избытка будет весьма затруднительно.

Уточнения

Кот-д’Ивуа́р  — государство в Западной Африке. Граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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