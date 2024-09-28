Урожай какао увеличился, но шоколадный кризис не остановить

В новом сезоне ожидается, что урожай какао будет более щедрым по сравнению с предыдущим годом, однако этого все равно не хватит, чтобы полностью решить проблемы шоколадного кризиса, как сообщают аналитики Bloomberg.
По информации, полученной от 15 опрошенных трейдеров и аналитиков, мировое производство какао может превысить спрос приблизительно на 90 тысяч тонн, в том числе благодаря увеличению урожайности в Кот-д'Ивуаре, который является крупнейшим производителем этого продукта.
Оптимистичные прогнозы указывают на то, что наиболее сложные времена, связанные с шоколадным кризисом, вероятно, уже позади. Тем не менее, запасы какао достигли исторически низкого уровня, и восстановить их с учетом небольшого избытка будет весьма затруднительно.
Кот-д’Ивуа́р — государство в Западной Африке. Граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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