Урожай какао увеличился, но шоколадный кризис не остановить

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В новом сезоне ожидается, что урожай какао будет более щедрым по сравнению с предыдущим годом, однако этого все равно не хватит, чтобы полностью решить проблемы шоколадного кризиса, как сообщают аналитики Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

По информации, полученной от 15 опрошенных трейдеров и аналитиков, мировое производство какао может превысить спрос приблизительно на 90 тысяч тонн, в том числе благодаря увеличению урожайности в Кот-д'Ивуаре, который является крупнейшим производителем этого продукта.

Оптимистичные прогнозы указывают на то, что наиболее сложные времена, связанные с шоколадным кризисом, вероятно, уже позади. Тем не менее, запасы какао достигли исторически низкого уровня, и восстановить их с учетом небольшого избытка будет весьма затруднительно.

Уточнения

Кот-д’Ивуа́р — государство в Западной Африке. Граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.



Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



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