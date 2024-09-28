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Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2024 года

1:17
Экономика

Бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов выделил два ключевых фактора, которые могут способствовать дальнейшему ослаблению рубля.

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2024 года
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Во-первых, он отметил, что мировые цены на нефть стабильно снизились, с отметкой средней цены Brent около $72,9 за баррель в сентябре, что значительно ниже $79 в августе и $83 за период с января по август. Это падение может сократить приток экспортной валютной выручки, создавая давление на российскую валюту.

Во-вторых, по словам Церазова, высокий уровень импорта в Россию, согласно данным таможни Китая и Индии, также может негативно сказаться на рубле. Исходя из текущих условий, аналитик предполагает, что к концу года курс рубля может упасть на 5-7% относительно доллара, евро и юаня, что приведет к курсам 97-100 рублей за доллар, 108-111 рублей за евро и 13,90-14,20 рублей за юань.

Он также добавил, что в октябре возможно дальнейшее падение рубля на 2-3%, пишет "Рамблер".

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Рубль — название современных валют России (российский рубль).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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