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Финансовые ресурсы Украины на пределе: налоговое повышение становится неизбежным

0:57
Экономика

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о необходимости повышения налогов, так как варианты финансовых поступлений в бюджет страны практически исчерпаны.

Финансовые ресурсы Украины на пределе: налоговое повышение становится неизбежным
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, CC BY 4.0

В ходе дискуссии в Киеве он отметил, что внутренние заимствования достигли критического предела и сейчас только поддерживают существующую систему, не позволяя создавать новые расходы.

По словам Марченко, все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже сделанных выплат и их обслуживания. Он также указал на непредсказуемость внешних заимствований: в первом квартале текущего года Украина получила лишь десятую часть необходимого объема помощи.

В этом году ожидается привлечение $41,3 млрд от международных партнеров, а в следующем — $38,4 млрд, однако выплаты не гарантированы и могут быть нестабильными.

Уточнения

Украи́на  — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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