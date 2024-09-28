Люкс снова в России: итальянский бренд Trussardi планирует возвращение на российский рынок

Итальянский люксовый бренд Trussardi, известный производством одежды, аксессуаров и парфюмерии, планирует вернуться на российский рынок.
Как сообщает Telegram-канал Mash, уход с рынка привел к значительным долгам и продаже бренда компании Miroglio Group. Новые владельцы пытались улучшить финансовое положение, выпуская одежду из более низкокачественных материалов и устанавливая сниженные цены, но эти усилия не принесли успеха.
Теперь руководство Trussardi решило вновь выйти на российский рынок, начав с поставок парфюмерии, а позже планируется вернуть в продажи рубашки и джинсы.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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