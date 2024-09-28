Люкс снова в России: итальянский бренд Trussardi планирует возвращение на российский рынок

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итальянский люксовый бренд Trussardi, известный производством одежды, аксессуаров и парфюмерии, планирует вернуться на российский рынок.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Как сообщает Telegram-канал Mash, уход с рынка привел к значительным долгам и продаже бренда компании Miroglio Group. Новые владельцы пытались улучшить финансовое положение, выпуская одежду из более низкокачественных материалов и устанавливая сниженные цены, но эти усилия не принесли успеха.

Теперь руководство Trussardi решило вновь выйти на российский рынок, начав с поставок парфюмерии, а позже планируется вернуть в продажи рубашки и джинсы.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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