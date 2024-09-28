Проблема не в погоде: названа реальная причина снижения урожая пшеницы в 2024 году

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что снижение урожая пшеницы в 2024 году связано не с погодными условиями, а с резким падением инвестиций в отрасль.

Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, CC BY 4.0

"Мы вообще потеряли инвестиционный ресурс, он упал до безумно низких значений".

По его словам, инвестиции в выращивание пшеницы сократились до крайне низких уровней, что негативно сказалось на технологическом развитии сельского хозяйства, пишет "Интерфакс".

Злочевский отметил, что попытки объяснить снижение урожая климатическими факторами кажутся неубедительными и повторяются при каждой экономической проблеме на рынке.

Уточнения

Злочевский Аркадий Леонидович (род. 1959) — президент РЗС (Российский зерновой союз).



Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.



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