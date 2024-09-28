Названа доля мировой нефти, подпадающей под санкции

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполнительный вице-президент и министр нефтяной промышленности Венесуэлы Делси Родригес заявила, что более 26% мировой нефти сейчас подпадает под санкции.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что эти ограничения противоречат международному праву и вводятся в одностороннем порядке, пишет ТАСС.

На мероприятии "Российская энергетическая неделя" Родригес также выразила заинтересованность в усилении сотрудничества с государствами БРИКС в сфере энергетики.

Венесуэла, по её словам, как и Россия, стремится продавать нефть за национальную валюту, что позволит избежать зависимости от доллара.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.