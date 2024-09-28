Исполнительный вице-президент и министр нефтяной промышленности Венесуэлы Делси Родригес заявила, что более 26% мировой нефти сейчас подпадает под санкции.
Она отметила, что эти ограничения противоречат международному праву и вводятся в одностороннем порядке, пишет ТАСС.
На мероприятии "Российская энергетическая неделя" Родригес также выразила заинтересованность в усилении сотрудничества с государствами БРИКС в сфере энергетики.
Венесуэла, по её словам, как и Россия, стремится продавать нефть за национальную валюту, что позволит избежать зависимости от доллара.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.
Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.