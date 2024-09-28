Индия отказалась от покупки российского газа с проекта "Арктик СПГ 2" из-за санкций

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр нефти Индии Панкадж Джайн сообщил, что Индия отказывается приобретать российский газ с проекта "Арктик СПГ 2".

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что страна не покупает товары, попавшие под санкции, хотя и не вводила собственных ограничений, пишет Reuters.

В своих комментариях Джайн уточнил, что Индия избегает любых сделок с продукцией, подпадающей под международные санкции, чтобы избежать возможных вторичных санкций.

"Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями".

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км².



Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



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