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Венгрия ведёт переговоры по СПГ с поставщиками из Катара

1:40
Экономика

Венгрия ведет переговоры с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, сообщает РИА Новости.

Венгрия ведёт переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сейчас оцениваются возможные маршруты поставок.

"Сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы включить в венгерский энергомикс. Сейчас происходит оценка возможных физических маршрутов", — сказал Сийярто.

По его словам, для диверсификации венгерского энергоснабжения необходимо расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы.

Ранее Сийярто заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, так как Евросоюз отказался оказывать им помощь в этом.

В ходе визита в Доху было заключено соглашение, позволяющее венгерским и катарским энергокомпаниям начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию примерно через три года. Сийярто также отметил, что ведутся переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном импорте нефти и природного газа.

Сийярто подчеркнул, что соглашения о поставках нефти и газа из стран Персидского залива не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию источников поставок.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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