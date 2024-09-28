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Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

1:12
Экономика

По словам эксперта-аналитика Банки.ру Эрянии Бочкиной, банки блокируют переводы граждан не только при суммах, превышающих 600 тысяч рублей, но и при более скромных транзакциях, сообщает "Прайм”.

Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Фото: freepik.com by user18526052, PDM

По ее словам, банки отслеживают подозрительные переводы по нескольким причинам: противодействие отмыванию денег, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.

"В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т. д.", — пояснила Бочкина.

Важную роль играет и нехарактерность объемов и частоты операций для конкретного клиента. Также банки учитывают, совершаются ли по карте важные для жизнеобеспечения платежи — за товары и услуги, ЖКХ, сотовую связь. Если карта уже замечена в сомнительных сделках, даже незначительные суммы могут быть заблокированы.

Уточнения

Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация.

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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