Африканский энергетический банк станет альтернативой западному финансированию

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам исполнительного председателя Африканской энергетической палаты Энджея Аюка, Африканский энергетический банк, созданный в июне, станет альтернативным источником финансирования для энергетических проектов в Африке, которые испытывают трудности с получением средств от Запада, сообщает РИА Новости.

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"Африканский энергетический банк будет одним из тех решений. В этот банк будет вкладываться много капитала, но это не все: Мы должны создать другие финансовые инструменты, чтобы сократить энергетический разрыв, чтобы нам не оказаться в положении, где западные страны выбирают победителей и проигравших, когда дело доходит до энергетики в Африке", — пояснил Аюк на полях Российской энергетической недели в Москве.

Помимо ископаемого топлива, банк будет рассматривать инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и водородная энергетика.

"… Это означает, что мы используем все, что у нас есть, чтобы выпутаться из этой передряги. Итак, что мы собираемся делать? Мы собираемся рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, ветра, водорода. Если это выгодно для банка, банк собирается инвестировать в это", — добавил Аюк.

Африканский энергетический банк планирует начать свою деятельность в этом году с первоначальным капиталом в 5 миллиардов долларов.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.





А́фрика — второй по площади материк после Евразии.



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