Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих цен на нефть, но не исключает незначительного снижения, если мировая экономика замедлит рост, сообщает "Прайм".
"Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне 70-90 долларов, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен", — сказал Дюков.
"Если мировая экономика подаст сигналы о замедлении роста, если темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов снизятся, то рынок отреагирует, и возможно некоторое дополнительное снижение цен. Однако я не думаю, что оно будет значительным", — добавил он.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.
ПАО "Газпром нефть" — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.
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