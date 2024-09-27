Глава "Газпром нефти" не видит причин для беспокойства по ценам на нефть

Цены на нефть могут незначительно снизиться

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что не видит причин для беспокойства по поводу текущих цен на нефть, но не исключает незначительного снижения, если мировая экономика замедлит рост, сообщает "Прайм".

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), PDM

"Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне 70-90 долларов, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен", — сказал Дюков. "Если мировая экономика подаст сигналы о замедлении роста, если темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов снизятся, то рынок отреагирует, и возможно некоторое дополнительное снижение цен. Однако я не думаю, что оно будет значительным", — добавил он.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



ПАО "Газпром нефть" — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.



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