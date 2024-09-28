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Новак объяснил снижение мировых цен на нефть

Новак: снижение цен на нефть вызвано новостями о переговорах на Ближнем Востоке
1:17
Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил снижение мировых цен на нефть новостями о возможном мирном урегулировании на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Новак: снижение цен на нефть вызвано новостями о переговорах на Ближнем Востоке
Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

"Спрогнозировать цены никто не может, рынок же. Это подвержено влиянию разных факторов, в том числе всевозможных слухов. Вчерашнее снижение, я думаю, было на новостях о том, что какие-то предпосылки мирного урегулирования на Ближнем Востоке там прозвучали. Поэтому цены реагируют на эти вещи", — рассказал Новак.

С начала недели нефть марки Brent подешевела на 3,81%, WTI — на 6,1%. Утром в пятницу декабрьские фьючерсы на Brent торговались около 70,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — около 67,53 доллара.

В середине сентября баррель Brent опускался ниже 69 долларов впервые с начала декабря 2021 года.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. 

Уточнения

Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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