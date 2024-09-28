Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил снижение мировых цен на нефть новостями о возможном мирном урегулировании на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.
"Спрогнозировать цены никто не может, рынок же. Это подвержено влиянию разных факторов, в том числе всевозможных слухов. Вчерашнее снижение, я думаю, было на новостях о том, что какие-то предпосылки мирного урегулирования на Ближнем Востоке там прозвучали. Поэтому цены реагируют на эти вещи", — рассказал Новак.
С начала недели нефть марки Brent подешевела на 3,81%, WTI — на 6,1%. Утром в пятницу декабрьские фьючерсы на Brent торговались около 70,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — около 67,53 доллара.
В середине сентября баррель Brent опускался ниже 69 долларов впервые с начала декабря 2021 года.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября.
Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель.
Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.