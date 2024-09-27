Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 1 октября пенсии военных и зарплаты сотрудников федеральных госучреждений проиндексируют на 5,1%, сообщает "РБК".
"Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 миллиона человек. Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства", — подчеркнул Володин.
Также с 1 октября вступит в силу закон, который ужесточит контроль за деятельностью платежных агентов.
"Через платежных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан", — отметил председатель Госдумы.
Помимо этого, с 1 октября заработает закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов.
Также на 5,1% проиндексируют зарплаты работникам федеральных госучреждений, в том числе медработникам клинических центров, преподавателям федеральных вузов, сотрудникам гидрометеорологической службы, работникам федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также гражданскому персоналу силовых структур.
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