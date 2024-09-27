Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в октябре

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 1 октября пенсии военных и зарплаты сотрудников федеральных госучреждений проиндексируют на 5,1%, сообщает "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

"Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 миллиона человек. Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства", — подчеркнул Володин.

Также с 1 октября вступит в силу закон, который ужесточит контроль за деятельностью платежных агентов.

"Через платежных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан", — отметил председатель Госдумы.

Помимо этого, с 1 октября заработает закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов.

Также на 5,1% проиндексируют зарплаты работникам федеральных госучреждений, в том числе медработникам клинических центров, преподавателям федеральных вузов, сотрудникам гидрометеорологической службы, работникам федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также гражданскому персоналу силовых структур.

Уточнения

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Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.



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