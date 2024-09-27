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Цивилёв оценил запасы нефти на шельфе в России

Министр энергетики РФ рассказал о запасах нефти и газа на шельфе в России
0:54
Экономика

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что запасов нефти на российском шельфе хватит на 32 года добычи, а газа — более чем на 130 лет, сообщает "ТАСС". 

Министр энергетики РФ рассказал о запасах нефти и газа на шельфе в России
Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

"У нас большие запасы в Арктике, оцениваются разведанные запасы — это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем — это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа — это — при тех объемах, что мы сейчас добываем — более 130 лет", — сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня" в рамках Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.
 

Шельф — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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