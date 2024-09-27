ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в федеральных сетях

ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ ценообразования на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях, сообщает Forbes.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Ведомство запросило у сетей информацию о динамике закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации продукции за период с января по август 2024 года. ФАС также интересуется структурой розничных цен по каждому товару и факторами, влияющими на разницу между розничной ценой и отпускной ценой производителя, в том числе в разных регионах.

"ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях", — сообщили в ФАС.

Ведомство подчеркнуло, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



Ценообразование — установление цены на товар или услугу.



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