Запад пытается осложнить транзит в Калининградскую область

Николай Патрушев, помощник президента РФ, заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область, максимально затрудняя транспортное сообщение с остальной Россией, сообщает "Газета.ру".
"В целях изоляции Калининградской области, нарушения транспортного сообщения с основной территорией России страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград. В настоящее время перевозка необходимых для жизнедеятельности и экономики региона грузов по сухопутному маршруту ограничена в отношении 80% товарной номенклатуры", — отметил Патрушев на совещании в Калининградской области.
В ответ на эти ограничения, основную часть автомобильного и железнодорожного грузопотока в Калининград перенаправили на морские маршруты.
"Также проводится работа по переориентации дизельного топлива, цемента, щебня и иных грузов на специализированный танкерный флот, балкеры и сухогрузы", — сообщил Патрушев.
В настоящее время единственной транспортной артерией, позволяющей транспортировать грузы в Калининград без прохождения через территории недружественных стран, является паромная линия Балтийск — Усть-Луга. Для увеличения объемов перевозок планируется построить два автомобильно-железнодорожных парома на судостроительном комплексе "Звезда". Завершение работ запланировано на 2028 год.
Чтобы повысить пропускную способность паромной линии, развивают инфраструктуру железнодорожных паромных комплексов в Балтийске и Усть-Луге. Также запущена первая очередь грузопассажирского морского терминала в Пионерском, который станет одним из крупнейших на Северо-Западе России. Терминал сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч единиц грузового транспорта в год.
Для сдерживания цен на товары в Калининградской области федеральные власти субсидируют перевозку грузов морским транспортом.
Еще одна важная задача — увеличение пропускной способности железнодорожного паромного комплекса в Балтийске из-за возросшего спроса на такие перевозки.
Калинингра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, самый западный регион страны.
Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
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