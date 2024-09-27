Московские центральные диаметры продлят до четырёх регионов

По словам Сергея Собянина, Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, сообщает "Интерфакс".
"Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться", — заявил Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Ранее, в конце марта, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о планах продления маршрутов МЦД до 11 регионов Центрального транспортного узла. На тот момент уже началась подготовка к реализации этого проекта, включая разработку технико-экономического обоснования и оценку необходимых инвестиций.
Моско́вские центра́льные диа́метры (МЦД) — система линий внеуличного пассажирского железнодорожного транспорта Московской агломерации.
Серге́й Семёнович Собя́нин — советский и российский государственный и политический деятель.
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