Компания "Газпром" потерял позиции в рейтинге самых прибыльных компаний России

Негативные тенденции в экономике: "Газпром" не вошёл в список 100 самых прибыльных российских компаний

В этом году "Газпром" не вошёл в список 100 самых прибыльных российских компаний по версии журнала Forbes. Причиной этому стал крупнейший за последние 30 лет чистый убыток компании, который составил почти 7 млрд долларов, сообщает oilcapital.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

В прошлом году "Газпром", напротив, занимал первое место в рейтинге с прибылью в размере 13,3 млрд долларов за 2022 год.

Теперь же топ-100 возглавила компания "Роснефть", показавшая прибыль свыше 16,5 млрд долларов в прошлом году.

На втором месте оказался "Сбер" с показателем прибыли в 16,2 млрд долларов, а на третьем — "Сургутнефтегаз" с 14 млрд долларов прибыли.

Forbes отмечает, что два года назад "Газпром" выиграл от роста цен на газ в Европе, но в 2023 году ослабление рынков сильно повлияло на финансовые показатели газового гиганта.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



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