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Средний чек в ресторанах России увеличился на 11% из-за роста издержек

Ресторатор Миронов: ценник в ресторанах будет расти
Экономика

Этим летом средний чек в ресторанах увеличился на 11%. Владельцы предприятий общественного питания и аналитики уверяют, что на это повлиял рост издержек.

Ресторатор Миронов: ценник в ресторанах будет расти
Фото: flickr.com by Торнэ, CC BY 2.0

Специалисты зафиксировали этим летом, что средний чек в предприятиях общественного питания и барах России увеличился на 11% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. До 2,5 тыс. руб., таковы результаты сбора информации от "Чек Индекса". Основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов информировал NewsInfo.Ru о возможных перспективах рынка высокой кухни, а также рассказал, почему стоимость блюд увеличилась.

Во-первых, он акцентировал внимание на увеличении стоимости продуктов в магазинах. Во-вторых, многие работники и бизнес начали платить налоги и сборы, чего раньше избегали. После процесса обеления предприятия общественного питания его руководство осознаёт, что существовать с прежней ценовой политикой уже не представляется возможным, пояснил эксперт. В список причин ресторатор добавил и увеличение зарплат для работников. Он аргументировал это тем, что в ресторанной области на данный момент присутствует нехватка персонала.

Минувшим летом граждане России проводили больше времени в клубах, кафе и других предприятиях общественного питания, если сравнивать со статистикой 2023 года. Среднее число покупок в заведениях такого типа прибавило 7% в 2023-му году, отмечают специалисты. Кроме того, большая проблема в текущем году заключается в дефиците работников, уточняют они.

В конце эксперт добавил, что если и ожидать каких-то изменений в ценах в этой отрасли, то исключительно в сторону увеличения.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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