Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему натуральная косметика становится все более популярной
Спектакль Чужой ребёнок Романа Самгина идет с успехом в Театре на Трубной
Лера Кудрявцева поиронизировала над бумом разводов в Год семьи
ЦБ: каждый день банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов
Набиуллина: ЦБ обеспокоен нарушением прав россиян при выдаче кредитов
Эксперт Паркер: преимущества соды для сладости помидоров
Что стоит сделать дачнику с собранными луковицами
Российская туристка объяснила, какую валюту брать в Турцию для выгодных покупок
Почему автодилерам нужна кибербезопасность уже сегодня

Глава Якутии: АЭС малой мощности станут спасением для региона

Экономика

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как эффективно решаются экономические проблемы в республике Саха благодаря проекту атомных станций малой мощности ГК "Росатом". А самое главное, что экологии при этом не наносится ущерб.

Глава Якутии: АЭС малой мощности станут спасением для региона
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Выступая на сессии "Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего” в рамках Российской энергетической недели, глава Якутии пояснил, что основная сложность заключается в том, что в республике много труднодоступных населённых пунктов, и доставить дизельное топливо туда очень сложно.

"В этом году мы завозим топливо, которое будем использовать зиму 26-27 годов — вот на такой период вперёд мы должны создавать запасы”, — отметил Айсен Николаев.

Надежная система электроснабжения будет способствовать развитию региона. И проект атомных станции малой мощности стал настоящим спасением для региона. Также "Росатом" реализует проект наземной атомной станции малой мощности, кстати, первой в мире: два реактора в поселке Усть-Кульга будут снабжать энергией золоторудное месторождение Кучюс, а также арктические поселки.

Такая наземная АСММ в Якутии будет запущена в 2028 году. Ледокольный реактор РИТМ-200Н, который будет на нее установлен, оснащен комбинацией активных и пассивных систем безопасности. До 2042 года объекты атомной генерации запустят еще в семи новых российских субъектах.

Для Якутии подобные атомные станции станут еще и стимулом для экономического и индустриального роста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Росатом: атомная энергетика переходит на безотходный топливный цикл
Врач сравнил смертную казнь при помощи азота с эвтаназией
Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
Какие продукты делают котлеты сухими
Основной признак бесполезности лекарства — отсутствие побочных эффектов
В Подмосковье провожают в последний путь актёра Романа Мадянова
Какие аптечные средства преобразят комнатные растения
Татьяна Тур пожалела о своём конфликте с Бузовой из-за угроз фанатов звезды
Российская стюардесса назвала запретные для пилотов самолётов действия
Как избежать запотевания стёкол при помощи картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.