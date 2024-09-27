Глава Якутии: АЭС малой мощности станут спасением для региона

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как эффективно решаются экономические проблемы в республике Саха благодаря проекту атомных станций малой мощности ГК "Росатом". А самое главное, что экологии при этом не наносится ущерб.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Выступая на сессии "Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего” в рамках Российской энергетической недели, глава Якутии пояснил, что основная сложность заключается в том, что в республике много труднодоступных населённых пунктов, и доставить дизельное топливо туда очень сложно.

"В этом году мы завозим топливо, которое будем использовать зиму 26-27 годов — вот на такой период вперёд мы должны создавать запасы”, — отметил Айсен Николаев.

Надежная система электроснабжения будет способствовать развитию региона. И проект атомных станции малой мощности стал настоящим спасением для региона. Также "Росатом" реализует проект наземной атомной станции малой мощности, кстати, первой в мире: два реактора в поселке Усть-Кульга будут снабжать энергией золоторудное месторождение Кучюс, а также арктические поселки.

Такая наземная АСММ в Якутии будет запущена в 2028 году. Ледокольный реактор РИТМ-200Н, который будет на нее установлен, оснащен комбинацией активных и пассивных систем безопасности. До 2042 года объекты атомной генерации запустят еще в семи новых российских субъектах.

Для Якутии подобные атомные станции станут еще и стимулом для экономического и индустриального роста.