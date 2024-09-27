Росатом: атомная энергетика переходит на безотходный топливный цикл

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Атомная энергетика нового поколения достигнет нового уровня безопасности, в частности, переход на безотходный топливный цикл (ЗЯТЦ) не только поможет решить проблемы с экологией, но и улучшит технологические циклы, также будет способствовать росту экономики.

Фото: Flickr by Bjoern Schwarz, CC BY 2.0

С проектом ЗЯТЦ будут исключены аварии, также радиационный обмен с природой будет сведен к минимуму. Об этом рассказал глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе панельной дискуссии "Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего" в рамках Российской энергетической недели.

Он пояснил, что не отработавшие высокоактивные материалы не пойдут на схрон, а будут вовлечены в ядерный топливный цикл благодаря инновациям в атомной энергетике IV поколения.

Россия лидирует в сфере промышленной эксплуатации ядерных технологий: это и плавучие (ПАТЭС "Академик Ломоносов") и наземные энергоблоки малой мощности, и реакторы на быстрых нейтронах (БН-800 на базе Белоярской АЭС), на свинцовом теплоносителе ("БРЕСТ").

Помимо инновационных разработок, госкорпорация работает и над стратегией по увеличению доли атомной генерации в энергобалансе России, которая должна вырасти до 25% к 2045 году. В частности, на Урале, Дальнем Востоке, на отдаленных участках Арктики. Поэтому до 2042 года ожидается ввод около 11 новых АЭС в семи регионах России, также будут заменены старые энергоблоки. В том числе нововведения будут способствовать освоению Арктической зоны, а замена объектов "традиционной энергетики" повлияет на сокращение выбросов углекислого газа.