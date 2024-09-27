Центробанк может ввести единый ипотечный стандарт для банков, чтобы защитить права россиян

Набиуллина: ЦБ обеспокоен нарушением прав россиян при выдаче кредитов

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России намерен ужесточить регулирование кредитования, так как обеспокоен нарушением прав россиян при выдаче потребительских, ипотечных и автомобильных займов. Этому вопросу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина посвятила большую часть выступления на XXI Международном банковском форуме, сообщают Известия.

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Единый ипотечный стандарт

По словам Набиуллиной, вместо ушедшей с рынка льготной ипотеки банки начали предлагать альтернативные схемы: льготные ставки, ипотеку без первоначального взноса, траншевую ипотеку и т. д. Фактически все эти программы сводятся к завышению цен на недвижимость, из-за чего заёмщик при продаже такого жилья не сможет покрыть долг по кредиту, подчеркнула она. Председатель ЦБ допустила введение единого ипотечного стандарта для банков, чтобы защитить интересы граждан.

Менеджер продукта "Ипотека" в сервисе "Сравни" Екатерина Сташкова считает, что введение единого ипотечного стандарта урегулирует "правила игры", но может повлечь сокращение выдачи ипотечных кредитов.

Руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что банки с застройщиками всегда ищут способы обхода рекомендаций ЦБ, поэтому их следует сделать обязательными.

Обман при автокредитовании

Также Банк России и Роспотребнадзор намерены исключить "серые" схемы в автокредитовании, так как в этом сегменте выросло число жалоб заёмщиков на навязывание услуг, деньги за которые не подлежат возврату, заявила Набиуллина.

Чтобы уходить от таких практик, необходимо создать стандарт в автокредитовании, подчеркнула глава ЦБ.

С ней согласился руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

"Клиентам могут предлагать автокредит с заманчивой процентной ставкой, однако в стоимость займа включаются различные дополнительные услуги (например, страхование, оформление документов), о которых клиент не информируется заранее. Также автодилеры могут завышать цену на автомобили, предлагая кредиты на большую сумму, что приводит к переплатам", — пояснил он.

Набиуллина указала и на проблемы в онлайн-кредитовании, когда одной галочкой заёмщику предлагается согласиться на обработку персональных данных и оформить кредит. При этом для возврата денег человек вынужден идти в офис банка.

По словам председателя, ЦБ намерен выпустить рекомендации для кредиторов, чтобы исключить подобные практики, так как цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



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Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

