Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Паркер: преимущества соды для сладости помидоров
Набиуллина: ЦБ обеспокоен нарушением прав россиян при выдаче кредитов
Что стоит сделать дачнику с собранными луковицами
Российская туристка объяснила, какую валюту брать в Турцию для выгодных покупок
Почему автодилерам нужна кибербезопасность уже сегодня
Росатом: атомная энергетика переходит на безотходный топливный цикл
Врач сравнил смертную казнь при помощи азота с эвтаназией
Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
Какие продукты делают котлеты сухими

Российские банки заморозили 30 тысяч переводов в первый день работы нового закона

ЦБ: каждый день банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов
Экономика

Российские банки заморозили более 30 тысяч счетов в первый день вступления в силу закона о подозрительных денежных переводах, рассказал на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

ЦБ: каждый день банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов
Фото: freepik.com by user18526052, PDM

Поправки в 161-ФЗ вступили в силу 25 июля 2024 года. Они обязывают банки в ряде случаев возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, в том числе если кредитной организацией был допущен перевод на счета аферистов, находящиеся в специальной базе Центробанка.

Уваров отметил, что сотрудники банков разъясняют клиентам причины блокировки переводов. Ежедневно кредитные организации приостанавливают порядка 20 тысяч подозрительных транзакций.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Росатом: атомная энергетика переходит на безотходный топливный цикл
Врач сравнил смертную казнь при помощи азота с эвтаназией
Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
Какие продукты делают котлеты сухими
Основной признак бесполезности лекарства — отсутствие побочных эффектов
В Подмосковье провожают в последний путь актёра Романа Мадянова
Какие аптечные средства преобразят комнатные растения
Татьяна Тур пожалела о своём конфликте с Бузовой из-за угроз фанатов звезды
Российская стюардесса назвала запретные для пилотов самолётов действия
Как избежать запотевания стёкол при помощи картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.