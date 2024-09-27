Российские банки заморозили 30 тысяч переводов в первый день работы нового закона

ЦБ: каждый день банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов

Российские банки заморозили более 30 тысяч счетов в первый день вступления в силу закона о подозрительных денежных переводах, рассказал на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

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Поправки в 161-ФЗ вступили в силу 25 июля 2024 года. Они обязывают банки в ряде случаев возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, в том числе если кредитной организацией был допущен перевод на счета аферистов, находящиеся в специальной базе Центробанка.

Уваров отметил, что сотрудники банков разъясняют клиентам причины блокировки переводов. Ежедневно кредитные организации приостанавливают порядка 20 тысяч подозрительных транзакций.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

