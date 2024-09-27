Россиянам назвали самые прибыльные компании страны

Компания "Роснефть" возглавила рейтинг ста крупнейших российских предприятий по чистой прибыли согласно версии Forbes, с результатом в 1,529 трлн рублей за прошлый год. Для сравнения, в аналогичном рейтинге за предыдущий год компания занимала третью позицию.
Сбер стал вторым, продемонстрировав чистую прибыль в 1,509 трлн рублей, что значительно выше, чем 287,8 млрд рублей, зафиксированных в 2022 году.
На третьем месте оказался "Сургутнефтегаз" с прибылью в 1,32 трлн рублей, увеличившейся с 320,6 млрд рублей за предыдущий год.
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания.
«Сберба́нк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.
ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
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