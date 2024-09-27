Россиянам назвали самые прибыльные компании страны

Forbes назвал 100 самых прибыльных российских компаний

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Роснефть" возглавила рейтинг ста крупнейших российских предприятий по чистой прибыли согласно версии Forbes, с результатом в 1,529 трлн рублей за прошлый год. Для сравнения, в аналогичном рейтинге за предыдущий год компания занимала третью позицию.

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, CC BY-SA 4.0

Сбер стал вторым, продемонстрировав чистую прибыль в 1,509 трлн рублей, что значительно выше, чем 287,8 млрд рублей, зафиксированных в 2022 году.

На третьем месте оказался "Сургутнефтегаз" с прибылью в 1,32 трлн рублей, увеличившейся с 320,6 млрд рублей за предыдущий год.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания.



«Сберба́нк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.



ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.



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