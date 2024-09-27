Низкие пенсии в России: что скрывается за этой проблемой

Почему в России такие низкие пенсии

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский поделился своим мнением с NEWS. ru о причинах низких пенсий в стране.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Он отметил, что это связано с низким уровнем зарплат. Согласно результатам социологических опросов, пенсионеры считают, что достойный размер пенсии составляет около 50 тысяч рублей.

По словам Рязанского, на сегодняшний день размер выплат недостаточен, особенно учитывая, что потребности пенсионеров не должны ограничиваться лишь оплатой коммунальных услуг, покупкой продуктов и медикаментов.

Он подчеркнул, что пенсионеры также желают путешествовать и удовлетворять свои хобби. Однако, как отметил спикер, государство выплачивает только ту сумму, которую человек смог накопить за свою трудовую жизнь.

"Увеличить пенсионное обеспечение можно, увеличив объемы отчисления от зарплат. Это вопрос экономического понятия. Чем больше зарплата, тем на большую пенсию может рассчитывать человек", — рассказал эксперт.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



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