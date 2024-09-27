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Бургеры становятся роскошью: высокие цены на говядину в США меняют рынок фаст-фуда

США на грани конца эры доступных бургеров
1:08
Экономика

Согласно информации, поголовье крупного рогатого скота в США постепенно сокращается, что ведет к увеличению цен на говядину. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости бургеров, и в результате этот популярный продукт может стать недоступным для большинства американцев. Об этом сообщает Дина Шанкер в своей статье для Bloomberg. 

США на грани конца эры доступных бургеров
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, CC BY-SA 4.0

Шанкер напомнила, что в 1948 году цена на первый бургер составляла всего 15 центов. Со временем бургеры стали символом американской культуры, но их стоимость неуклонно росла. Например, во втором квартале 2024 года средняя цена бургера в ресторанах быстрого питания достигла $8,41.

По словам автора, высокая стоимость бургеров привела к тому, что потребители с низким доходом начали реже посещать McDonald's, что, в свою очередь, сказалось на продажах и заставило сети ресторанов прибегнуть к различным акциям и предложениям для привлечения клиентов.

Уточнения

Бу́ргер — многозначный термин, в том числе фамилия (нем. Burger). То же, что и гамбургер.

McDonald’s (рус. Макдо́налдс, также неофициально Макдо́нальдс) — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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