Биткойн снова взлетает: цена впервые с августа пересекла отметку в $65 тысяч

Биткойн вновь преодолел отметку в $65 тысяч

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

На торговой площадке Binance стоимость биткойна достигла отметки в более чем $65 тыс. Это произошло впервые с 2 августа текущего года, как свидетельствуют данные торгов.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, CC BY 2.0

Биткойн представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основанную на технологии блокчейн.

Каждый пользователь может участвовать в "добыче" биткойнов, создавая новые блоки в системе. Концепция криптовалюты была впервые представлена в ноябре 2008 года автором, известным под псевдонимом Сатоси Накамото.

В последние годы интерес к биткойну значительно возрос, что привело к его популяризации.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.