Биткойн снова взлетает: цена впервые с августа пересекла отметку в $65 тысяч

На торговой площадке Binance стоимость биткойна достигла отметки в более чем $65 тыс. Это произошло впервые с 2 августа текущего года, как свидетельствуют данные торгов.
Биткойн представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основанную на технологии блокчейн.
Каждый пользователь может участвовать в "добыче" биткойнов, создавая новые блоки в системе. Концепция криптовалюты была впервые представлена в ноябре 2008 года автором, известным под псевдонимом Сатоси Накамото.
В последние годы интерес к биткойну значительно возрос, что привело к его популяризации.
Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система.
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