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Сотрудничество с Африкой: в регионе заявили о важности ископаемого топлива для России

Аюк: ископаемое топливо — ключ к энергетическому сотрудничеству с Россией
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Экономика

В ходе Российского энергетического форума председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк выразил мнение о том, что России следует сосредоточить свои усилия на использовании ископаемого топлива.

Аюк: ископаемое топливо — ключ к энергетическому сотрудничеству с Россией
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

Он отметил, что сотрудничество между Россией и африканскими странами в энергетическом секторе должно строиться именно на этом, сообщает РИА "Новости".

Аюк подчеркнул, что в настоящее время нет успешного опыта использования возобновляемых источников энергии, способствующего индустриализации.

Он добавил, что ни одна страна в мире не смогла бы достичь индустриализации только за счет таких источников, и даже самые богатые государства не применяют их для создания крупной промышленности.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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