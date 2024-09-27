Праздники в Китае: длинные выходные затормозят доставку товаров в Россию

Сроки доставки товаров из Китая могут увеличиться

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с предстоящими длинными выходными в Китае, срок доставки товаров из этой страны в Россию в октябре может увеличиться.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Празднование Дня образования КНР, которое будет проходить с 1 по 7 октября, станет одной из причин задержек, сообщают логистические компании и службы доставки в беседе с газетой "Известия".

Эксперт Екатерина Пашовкина, возглавляющая департамент международных перевозок BXB by Boxberry, объяснила, что в указанный период многие логистические фирмы будут закрыты, что приведет к задержкам в сроках доставки грузов на 15-25%.

Она также отметила, что в это время снизится темп производства, что скажется на сроках совершения торговых операций и отгрузки товаров.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.



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