Праздники в Китае: длинные выходные затормозят доставку товаров в Россию

В связи с предстоящими длинными выходными в Китае, срок доставки товаров из этой страны в Россию в октябре может увеличиться.
Празднование Дня образования КНР, которое будет проходить с 1 по 7 октября, станет одной из причин задержек, сообщают логистические компании и службы доставки в беседе с газетой "Известия".
Эксперт Екатерина Пашовкина, возглавляющая департамент международных перевозок BXB by Boxberry, объяснила, что в указанный период многие логистические фирмы будут закрыты, что приведет к задержкам в сроках доставки грузов на 15-25%.
Она также отметила, что в это время снизится темп производства, что скажется на сроках совершения торговых операций и отгрузки товаров.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
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