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Глобальная шахматная доска: ЮАР поддержал инициативу Путина по сырьевым ресурсам

ЮАР поддержал инициативу Путина по созданию сырьевых альянсов
0:47
Экономика

Южно-Африканская Республика выразила поддержку инициативе президента России Владимира Путина по созданию сырьевых альянсов, которые помогут регулировать мировые рынки ископаемых.

ЮАР поддержал инициативу Путина по созданию сырьевых альянсов
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Министр по вопросам электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа сообщил об этом в интервью "Известиям", подчеркнув, что страна стремится увеличить свои производственные мощности.

Он добавил, что сотрудничество с другими странами, обладающими схожими ресурсами, может быть весьма полезным.

Россия и ЮАР контролируют около 80% мирового производства платины и палладия. Рамокгопа также отметил, что важно понимать, как лучше всего извлекать выгоду из природных ресурсов, не экспортируя их за границу.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве.

Поле́зные ископа́емые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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