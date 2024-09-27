Южно-Африканская Республика выразила поддержку инициативе президента России Владимира Путина по созданию сырьевых альянсов, которые помогут регулировать мировые рынки ископаемых.
Министр по вопросам электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа сообщил об этом в интервью "Известиям", подчеркнув, что страна стремится увеличить свои производственные мощности.
Он добавил, что сотрудничество с другими странами, обладающими схожими ресурсами, может быть весьма полезным.
Россия и ЮАР контролируют около 80% мирового производства платины и палладия. Рамокгопа также отметил, что важно понимать, как лучше всего извлекать выгоду из природных ресурсов, не экспортируя их за границу.
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве.
Поле́зные ископа́емые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.