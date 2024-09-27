Глобальная шахматная доска: ЮАР поддержал инициативу Путина по сырьевым ресурсам

ЮАР поддержал инициативу Путина по созданию сырьевых альянсов

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южно-Африканская Республика выразила поддержку инициативе президента России Владимира Путина по созданию сырьевых альянсов, которые помогут регулировать мировые рынки ископаемых.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Министр по вопросам электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа сообщил об этом в интервью "Известиям", подчеркнув, что страна стремится увеличить свои производственные мощности.

Он добавил, что сотрудничество с другими странами, обладающими схожими ресурсами, может быть весьма полезным.

Россия и ЮАР контролируют около 80% мирового производства платины и палладия. Рамокгопа также отметил, что важно понимать, как лучше всего извлекать выгоду из природных ресурсов, не экспортируя их за границу.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве.



Поле́зные ископа́емые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.