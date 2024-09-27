Волна нарушений: Роспотребнадзор бьёт тревогу из-за некачественной косметики

Роспотребнадзор оштрафовал производителей косметики на 453 тыс. рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роспотребнадзор обнаружил серьёзные нарушения в сфере парфюмерно-косметической продукции: в первом полугодии 2024 года 5,8% проверенных образцов оказались несоответствующими установленным стандартам. Об этом сообщает газета "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

По данным ведомства, этот показатель в четыре раза превышает аналогичный результат за предыдущий период. В Роспотребнадзоре отметили, что все нарушители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 453 тыс. рублей, а продукция на сумму 1,15 млн рублей была конфискована.

В августе управление Роспотребнадзора по Москве также отменило реализацию почти 350 кг косметических товаров в магазинах сети Eurospar.

Уточнения

Роспотребнадзор — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей.



Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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