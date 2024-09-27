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Волна нарушений: Роспотребнадзор бьёт тревогу из-за некачественной косметики

Роспотребнадзор оштрафовал производителей косметики на 453 тыс. рублей
0:53
Экономика

Роспотребнадзор обнаружил серьёзные нарушения в сфере парфюмерно-косметической продукции: в первом полугодии 2024 года 5,8% проверенных образцов оказались несоответствующими установленным стандартам. Об этом сообщает газета "Известия".

Роспотребнадзор оштрафовал производителей косметики на 453 тыс. рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

По данным ведомства, этот показатель в четыре раза превышает аналогичный результат за предыдущий период. В Роспотребнадзоре отметили, что все нарушители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 453 тыс. рублей, а продукция на сумму 1,15 млн рублей была конфискована.

В августе управление Роспотребнадзора по Москве также отменило реализацию почти 350 кг косметических товаров в магазинах сети Eurospar.

Уточнения

Роспотребнадзор — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей.

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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