Волна нарушений: Роспотребнадзор бьёт тревогу из-за некачественной косметики

Роспотребнадзор обнаружил серьёзные нарушения в сфере парфюмерно-косметической продукции: в первом полугодии 2024 года 5,8% проверенных образцов оказались несоответствующими установленным стандартам. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным ведомства, этот показатель в четыре раза превышает аналогичный результат за предыдущий период. В Роспотребнадзоре отметили, что все нарушители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 453 тыс. рублей, а продукция на сумму 1,15 млн рублей была конфискована.
В августе управление Роспотребнадзора по Москве также отменило реализацию почти 350 кг косметических товаров в магазинах сети Eurospar.
Роспотребнадзор — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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