$88 млн за неделю: основатели Trump Media избавились от акций компании

Сооснователи Trump Media избавились от акций на $88 млн за неделю

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывшие участники телешоу Дональда Трампа "The Apprentice", которые стали сооснователями его медийного стартапа, сразу после снятия ограничений начали массово продавать акции компании, сообщает Bloomberg.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Энди Литински и Уэс Мосс, входящие в United Atlantic Ventures, реализовали более 7,5 млн акций Trump Media & Technology Group Corp. на сумму не менее $88 млн. Сделки были осуществлены в течение недели после окончания срока блокировки продаж.

Сам Дональд Трамп, несмотря на слухи, пока не продавал свои акции. Его доля в компании оценивается примерно в $1,6 млрд, однако возможность быстрой реализации акций ограничена действующими правилами.

Инвесторы также ожидают, что Патрик Орландо, чья компания ARC Global Investments II LLC участвовала в процессе слияния Trump Media, тоже начнет продажу акций, однако пока данных о подобных операциях не поступало.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.



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