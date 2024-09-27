Такого не было с 2001 года: население Аргентины беднеет на глазах

Bloomberg: уровень бедности в Аргентине достиг 52,9%

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аргентина переживает самый высокий уровень бедности с момента финансового кризиса 2001 года, сообщает Bloomberg.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, PDM

В первой половине текущего года уровень бедности достиг 52,9%, по сравнению с 41,7% во втором полугодии 2023 года.

Главной причиной такого роста стала агрессивная политика сокращения расходов, направленная на борьбу с инфляцией. Президент Хавьер Милей применяет так называемую "шоковую терапию", чтобы восстановить экономику страны.

Инфляция, которая за год достигла 237%, повлияла на рост числа граждан, не способных обеспечить свои базовые потребности. Хотя годовой прирост цен снизился с пика в 289% в апреле, все же текущие показатели намного выше цели президента в 18%, намеченной на декабрь 2025 года. Месячная инфляция сократилась до 4% после резкого роста до 26% в декабре прошлого года.

Уточнения

Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.



Аргенти́на — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц.



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