В Германии всерьёз обеспокоились состоянием "Северных потоков"

Немецкий политик призвал восстановить "Северные потоки"

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к восстановлению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", а также к обеспечению их безопасности.

Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Политик в социальных сетях отметил, что на момент двухлетия взрывов на "Северном потоке" виновные в произошедшем так и не были найдены и наказаны. Крупалла подчеркнул, что данный инцидент отрезал важную артерию немецкой промышленности и энергетического суверенитета.

Напомним, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, после чего Германия, Дания и Швеция предположили, что речь идёт о целенаправленной диверсии.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



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