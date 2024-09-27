Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к восстановлению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", а также к обеспечению их безопасности.
Политик в социальных сетях отметил, что на момент двухлетия взрывов на "Северном потоке" виновные в произошедшем так и не были найдены и наказаны. Крупалла подчеркнул, что данный инцидент отрезал важную артерию немецкой промышленности и энергетического суверенитета.
Напомним, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, после чего Германия, Дания и Швеция предположили, что речь идёт о целенаправленной диверсии.
Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!