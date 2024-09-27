Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тина Канделаки предложила Сарику Андреасяну ездить на общественном транспорте
Лыжи и футбол в Норвегии потеряют крупного спонсора
Эксперт рассказал, как добиться компенсации за пропавший багаж
Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями
Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер
Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами
Как водители подают друг другу сигналы на дороге

В Германии всерьёз обеспокоились состоянием "Северных потоков"

Немецкий политик призвал восстановить "Северные потоки"
0:46
Экономика

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал к восстановлению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", а также к обеспечению их безопасности.

Немецкий политик призвал восстановить "Северные потоки"
Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Политик в социальных сетях отметил, что на момент двухлетия взрывов на "Северном потоке" виновные в произошедшем так и не были найдены и наказаны. Крупалла подчеркнул, что данный инцидент отрезал важную артерию немецкой промышленности и энергетического суверенитета.

Напомним, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, после чего Германия, Дания и Швеция предположили, что речь идёт о целенаправленной диверсии.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями
Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер
Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами
Как водители подают друг другу сигналы на дороге
Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса
Риски для пациентов с гипертонией и ХБП
Конго подпишет соглашение с Россией о строительстве нефтепродуктопровода
Норвежский ФК "Будё-Глимт" выиграл "Порту"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.