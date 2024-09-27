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Россия и Конго выходят на новый уровень сотрудничества в энергетике

Конго подпишет соглашение с Россией о строительстве нефтепродуктопровода
0:42
Экономика

Правительство Республики Конго планирует заключить соглашение с Россией по строительству нефтепродуктопровода в ближайшую субботу, сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.

Конго подпишет соглашение с Россией о строительстве нефтепродуктопровода
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Министр отметил, что подписание планируется уже на ближайшую субботу, передаёт РИА Новости.

Подписание соглашения станет важным шагом в развитии нефтяной инфраструктуры Конго. Российская компания "ЗНГС-Прометей" будет отвечать за строительство трубопровода, проект которого был одобрен правительством РФ в сентябре.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил начать оказывать похоронные и астрологические услуги.

Уточнения

Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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