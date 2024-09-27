Россия и Конго выходят на новый уровень сотрудничества в энергетике

Правительство Республики Конго планирует заключить соглашение с Россией по строительству нефтепродуктопровода в ближайшую субботу, сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.
Министр отметил, что подписание планируется уже на ближайшую субботу, передаёт РИА Новости.
Подписание соглашения станет важным шагом в развитии нефтяной инфраструктуры Конго. Российская компания "ЗНГС-Прометей" будет отвечать за строительство трубопровода, проект которого был одобрен правительством РФ в сентябре.
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